MLEJNEK, KOČÍ A REICHEL KONČÍ JAKO HLAVNÍ KOUČOVÉ V HC VERVA LITVÍNOV

Trenérská trojice převzala mužstvo v říjnu 2022, kdy měl nový realizační tým za úkol přispět ke stabilizaci výkonnosti a dalšímu hernímu rozvoji litvínovského kádru. Společně odkoučovali 162 utkání s bilancí 82 výher a 80 proher.Klub nabídl všem třem trenérům možnost pokračování.

Ke změnám v realizačním týmu se vyjádřil generální ředitel klubu Pavel Hynek: „Karlu Mlejnkovi jsme nabídli po konci sezóny možnost u našeho týmu pokračovat, ale on odmítl. Nabídku vést A tým jako hlavní kouč jsme poté dali Robertu Reichelovi, ten ji neakceptoval pro své vytížení u národního týmu do dvaceti let. David Kočí upřednostnil práci v jiném klubu. Děkujeme trenérům za odvedenou práci,“ přibližuje jednání Hynek.

„Rád bych také poděkoval Karlu Mlejnkovi, Robertu Reichelovi a Davidu Kočímu za veškerou práci, kterou pro naše mužstvo a klub odvedli. Po celou dobu jejich působení prokazovali profesionální přístup a pracovali na rozvoji hráčů i celkovém herním projevu týmu. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v další kariéře,“ uvedl sportovní manažer HC VERVA Litvínov Tomáš Vrábel.

Vedení HC VERVA Litvínov v současné době pracuje na definitivním řešení složení nového realizačního týmu.