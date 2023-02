Most apeluje na Ministerstvo financí ohledně likvidace nebezpečného odpadu ze skládky Celio

Město Most nesouhlasí s tím, aby nebezpečný odpad (styren), vzniklý při likvidaci staré ekologické zátěže mimo území Ústeckého kraje, zůstal uložen na skládce Celio. Včera o tom jednali mostečtí zastupitelé. Jedná se o odpady realizované státní zakázky, které byly v objemu několika tun navezeny od září roku 2019 do června roku 2020 do areálu skládky Celia.

,,Zastupitelstvem jsem byl pověřen, abych zaslal na Ministerstvo financí ČR nesouhlasné stanovisko ke skladování styrenu na Celiu. Město Most vyjadřuje jasný nesouhlas, protože se to dotýká všech obyvatel našeho města,“ zdůraznil primátor města Mostu Marek Hrvol. Město Most proto požádá Ministerstvo financí České republiky jako zadavatele veřejné zakázky, která skončila tímto nepřijatelným výsledkem, aby se o takové řešení účinně zasadilo a nezříkalo se odpovědnosti za vzniklou situaci.