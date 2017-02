Primátor Jan Paparega informoval radní o možnosti odkoupení nebytového prostoru v lokalitě Stovek z důvodu zamezení vzniku nové herny. V tomto objektu by mohla vzniknout nová služebna městské policie, která by přispěla ke zvýšení bezpečnosti v této problémové lokalitě. O vývoji událostí budeme blíže informovat, a to i v tištěném týdeníku Homér.