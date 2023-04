Mostečané třídí odpad – ale málo!!!

Mostečané třídí, ale málo. „Mediální kampaň, která v minulosti proběhla, přinesla své ovoce. Zapojili jsme snad nejznámějšího popeláře od Aše po Český Těšín, populárního Frantu, neboli Zdeňka Godlu, který se snažil v edukativním videu vysvětlit, jak odpad třídit a proč. Mechanismus jsme tím sice nastartovali, ale je třeba se na věc podívat reálným pohledem,“ říká náměstek primátora města Mostu Václav Zahradníček.

Novela zákona o odpadech v roce 2021 stanovila limit 200 kg směsného komunálního odpadu na osobu. Každý rok se tato hranice snižuje o 10 kilogramů. Z toho vyplývá, že v letošním roce může každý z nás vyprodukovat 180 kg tohoto odpadu. „Pokud se stane, že tato čísla překročíme, zvýšíme si náklady na skládkovné z 600 na 1000 korun za jednu tunu. Odpady jsme skutečně třídit začali, ale stále se pohybujeme o několik procent nad povolenou hranicí vyprodukovaného odpadu na osobu. Tím bohužel zbytečně zatěžujeme městskou pokladnu,“ připustil náměstek zahradníček.

Každé zahození tříditelného odpadu do směsných košů, popelnic a kontejnerů navyšuje náklady, které by se daly využít jinak, jinde a hlavně lépe. „O peníze však v tuto chvíli jde až ve druhé řadě. Na prvním místě by měl stát osobní příspěvek každého z nás ke zlepšení životního prostředí. Každý musíme začít u sebe. Proto bych rád ze své pozice zajistil v nejbližší době novou kapacitu nádob na separované odpadky, popřípadě zvýšení vývozu těch stávajících. Velká pomoc pro již zavedená místa s tříděným odpadem může přijít od vás. Sešlápnutí PET lahví, nebo rozložení kartonových krabic před jejich následným vyhozením zajistí značnou finanční a kapacitní úsporu,“ apeluje na občany Václav Zahradníček.

Samostatnou kapitolou v odpadovém hospodářství zůstává BIO odpad. Kompostéry, které město v nedávné minulosti zájemcům rozdávalo, plní svou funkci na jedničku. Obrovský zájem o tento typ uložení odpadu v minulosti ukázal, že by nebylo od věci podobnou akci s kompostéry zopakovat. Ne všichni však mohou takto separovat odpad na zahradách či balkonech bytů. „Pro ty jsme připravili nádoby na BIO odpad, které jsou v pravidelných intervalech sváženy,“ doplnil náměstek a vyzývá: „Buďme příkladem pro naše děti, které často napodobují naše chování. Zkusme je již od útlého věku naučit, že kontejnery v různých barvách slouží k tomu, aby se do nich vyhazoval odpad z různého materiálu. Začněme každý ve své domácnosti. Ušetříme tím nejen pokladnu, ale hlavně přírodu.“