Mostecká činohra uvede 6. června premiéru Našich furiantů

Mostecká činohra uvede 6. června od 19.30 hodin poslední předprázdninovou premiéru. Realistické drama Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“. Představení mostecké divadlo představí netradiční formou „divadla na divadle“.



Zásadní česká komedie vypráví nejen o taškařici při volbě nového ponocného, ale hlavně o nás a našem „švejkování“.

Hlavními postavami jsou dva bohatí sedláci a současně členové obecního představenstva v Honicích, nejbohatší sedlák a současně starosta Dubský a první radní Bušek, kteří neustále soupeří o prvenství. Jejich rivalita zasahuje nejen do osudů jejich rodin, ale i celé vesnice, v níž se tak každý, byť sebemenší problém, vše, co představenstvo projednává, stává kolbištěm dvou rivalů. A zdaleka nejde jen o to, kdo bude, kvůli množícím se krádežím jmenován ponocným. Zda vysloužilý voják Bláha, kterého navrhuje Dubský, nebo krejčí Fiala, jehož chce prosadit Bušek. Jde také o lásku Václava, syna Dubského, a Verunky, dcery radního Buška. Přestože se mají rádi a chtěli by se vzít, jejich otcové, zejména rozzlobený Bušek, který prohrál bitvu o ponocného, odmítají dát souhlas.

V režii Mikoláše Týce hrají Filip Dubský / Vít Herzina, Marie Dubská / Veronika Týcová, Václav, jejich syn / Tomáš Henry Abraham, Petr Dubský, Filipův otec / Marcel Rošetzký, Jakub Bušek / Ján Burda, Františka Bušková / Eliška Matzkeová, Verunka, jejich dcera / Eliška Navrátilová, Valentin Bláha, vysloužilý voják / Jan Beneš, Josef Habršperk, švec / Jakub Dostál, František Fiala, krejčí / Jiří Kraus, Terezka, jeho žena / Michaela Krausová, Kristýna, jejich dcera / Kateřina Hlubíková a další.