Mostecká knihovna „založila novou facebookovou stránku

KDO NECHODÍ NA FACEBOOK KNIHOVNY, JAKO KDYBY

VŮBEC NEBYL!

Městská knihovna Most informuje všechny čtenáře, uživatele, návštěvníky, přátele a sympatizanty, že oficiální facebooková stránka Městské knihovny Most je zbrusu nová! Je oficiální a těšící se na Vaši návštěvu, Vaše příspěvky, Vaše fotografie, Vaše dotazy, Vaše názory či Vaše připomínky. I pracovníci knihovny se budou pečlivě starat o to, aby profil knihovny byl aktuální a přívětivý. Zkrátka: nezapomeňte na adresu www.facebook.com/knihovnamost.cz