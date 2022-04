Mostecká nemocnice uplatňuje novou neurostimulační léčebnou metodu

Novou léčebnou metodu, repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, nabízí pacientům Neurostimulační centrum Psychiatrického oddělení mostecké nemocnice. Mezi diagnózy ovlivnitelné touto metodou patří řada psychiatrických a neurologických onemocnění a bolestivých stavů.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je vysoce moderní a výborně snášená, zcela neinvazivní a nebolestivá a rychle ulevuje od obtíží. „Její princip spočívá v působení magnetické energie z povrchové cívky umístěné nad různými oblastmi mozku, které léčebně stimuluje a ovlivňuje. Působí neuromodulačně, tedy stimulačně i inhibičně podle zvoleného protokolu a je mnohem účinnější než užívání léků,“ říká k metodě primář psychiatrického oddělení a vedoucí neurostimulačního centra Jakub Albrecht. Metoda rTMS má navíc minimum vedlejších nežádoucích účinků, je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient po stimulaci sám odchází domů.

Mezi diagnózy ovlivnitelné pomocí rTMS patří depresivní epizody a hypomanické epizody různé etiologie, negativní i pozitivní psychotické příznaky, úzkostné stavy a panické ataky, smíšené úzkostně-depresivní stavy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha či bažení (crawing) při syndromu závislosti. „Tato metoda pomáhá také při neurologických onemocněních, jakými jsou třes, migréna, některé typy epilepsie či bolestivé stavy jako fibromyalgie, orofaciální bolest, chronická bolest obličeje nebo periferní bolesti, například při diabetické polyneuropatii. Zmírňuje také esenciální tinitus a komorbidní psychické poruchy,“ vysvětluje primář Albrecht.

Jednou z pacientek, která již rTMS v mostecké nemocnici vyzkoušela, je slečna Zuzana. Ta je léčena pro úzkostně-depresivní obtíže nasedající na polytopní algický syndrom, tedy bolest v různých částech těla bez zjevné příčiny, a v současné době absolvuje již čtvrtý cyklus se zaměřením na bolesti dolních končetin.

Slečna Zuzana se od roku 2017 se potýká s potížemi s bolestmi při pohybu i v klidu. „Různě mi otékají klouby a nevydržím základní fyzickou aktivitu, ani například déle stát nebo sedět. Občas byly bolesti tak silné, že jsem vůbec nemohla vycházet z domu, po bytě jsem se pohybovala na vozíčku a musela mi pomáhat druhá osoba,“ popisuje své potíže pacientka, u níž lékaři většinou hovoří o nespecifickém zánětu pojiva.

Z dlouhotrvajících potíží je slečna Zuzana vyčerpaná, má depresi. Z léků jí aktuálně pomáhají kortikoidy, ale obává se nežádoucích účinků. „Táta se doslechl o možnosti stimulační léčby mozku a já jsem se rozhodla to zkusit. Od roku 2019 jsem absolvovala tři stimulační série a nyní docházím na čtvrtou. Během stimulace sedím napolohovaná v křesle a věnuje se mi sestřička. Celé to trvá asi patnáct minut a normálně si můžu povídat. Po stimulaci pomalu cítím změnu, například už teď mě méně bolí levá noha, asi se dovedu i lépe pohybovat,“ pochvaluje si pacientka, která je velmi spokojená i s prostředím a přístupem personálu Nemocnice Most, kam se s léčbou přesunula za primářem Albrechtem, který psychiatrické oddělení v Mostě vede od začátku února.

K repetitivní transkraniální magnetické stimulaci se pacienti mohou objednávat přes své lékaře nebo sami přes e-mailovou adresu rtms.mo@kzcr.eu.