Mostecké planetárium upozorňuje na KOMETU, můžeme ji vidět pouhým okem

Začátkem ledna je kometa k nalezení v souhvězdí Severní koruna a k jejímu hledání postačí malý dalekohled nebo aspoň trieder. Od 14. ledna bude přecházet nad hlavou Pastýře a její pohyb se začne pozvolna zrychlovat, protože se začne přibližovat Zemi. Pokud vyjdou předpovědi, mohla by okolo 20. ledna být vidět na obloze již pouhým okem a 21. přejde do souhvězdí Draka. 26. 1. 2023 pak vstoupí do souhvězdí Malé medvědice a až do konce ledna se bude pohybovat právě v okolí Malé medvědice/Malého vozu.

Podrobnější informace a přesné přehledové mapky na stránkách České astronomické společnosti.

Na úvodním obrázku Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997). Zdroj: wikipedia.cz