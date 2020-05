Mostecký autodrom nabízí pro začínající řidiče kurz Start driving ZDARMA!

Mostecký autodrom nabízí KURZ START DRIVING 2020 ZDARMA.

Jedná se o kurz zaměřený na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů automobilů. První termín je naplánován na 7. června.

Proč absolvovat START DRIVING?



Chci se naučit předcházet krizovým situacím

Když už se do krizové situace dostanu, chci ji zvládnout co nejbezpečněji

Chci se za volantem cítit jistě

Chci sebe, přátele i rodinu dovézt do cíle bezpečně

Nechci si rozbít auto

Nechci řešit nepříjemnosti s nehodou

Chci mít na silnici větší přehled než ostatní