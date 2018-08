Mostecký CrossFit se v Českých Budějovicích neztratil

Č Mostečtí závodníci v barvách 42.mpr Tábor poměřili síly s republikovou konkurencí při největších CF jihočeských závodech v Českých Budějovicích. Dvoudenní crossfitový maraton, ve kterém se představili nejlepší sportovci z celé ČR, byl vyhlášen i pro kategorii sport týmy, ve složení dva muži a jedna žena. A přesně v té soutěžila i trojice Lukáš Koťátko, Zdeněk Koza a Vlasta Morkesová.

Do soutěže se tým musel kvalifikovat z konkurence několika desítek týmů, tak aby byla nakonec vybrána dvacítka těch nejlepších. To se podařilo a dvoudenní závody, které zahrnovaly šest WOD sestavených z dovedností, jako je plavání, běh, chůze po rukou, muscle upy, vzpírání, veslování, kliky ve stojce apod., dokonale prověřily připravenost všech závodníků. V konkurenci o generaci mladších sportovců se tým 42mpr Tábor nakonec probojoval na skvělé dvanácté místo. „Dohromady je nám 127 let, což je průměrný věk něco málo přes 42 let. Na to, že závodíme s o mnoho mladšími sportovci, si toto umístění opravdu ceníme,“ přiznala po závodech zástupkyně něžného pohlaví Vlasta Morkesová. Zároveň při této příležitosti vznikl i nový HERO´s WOD.

Nový HERO´s WOD ponese název „Svatováclavský“

České Budějovice, přesněji CrossFitové závody BIG Summer GAME 2018, se staly svědkem zrodu nového WODu, který bude věnován památce tří táborských vojáků, kteří 5.8.2018 zemřeli při nasazení v zahraniční misi v Afghánistánu.

Pod všemi workouty je podepsán úspěšný český závodník Petr Schlegel, který souhlasil s použitím jednoho z nich jako památního workoutu. Myšlenka vznikla u týmu 42mpr Tábor ve složení Vlasta Morkesová, Lukáš Koťátko a Zdeněk Koza, který se tohoto dvoudenního crossfitového klání účastnil. „Pro mne je to přirozený způsob jak udržet vzpomínku na kolegy z našeho praporu,“ říká rtm. Zdeněk Koza. „V crossfitovém světě je naprosto přirozené, že vznikají tyto workouty nazvané HERO´s a i u nás již několik takových vzniklo, proto jsem poprosil pořadatele závodů Václava Mráze, zda by souhlasil, aby jeden vybraný se již pro jednou a navždy zapsal, jako ten, který bude věnovaný našim kolegům,“ pokračoval Zdenek K.

A jaký je ten vybraný?

WOD je určen pro tříčlenný tým, kdy oba cviky jsou cvičeny formou synchro (všichni tři sportovci provádějí cviky zároveň)

5 kol time cap 10 minut

10 x thruster 40 kg pro muže a 25 kg pro ženy

10 x burpee