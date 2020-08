Mostecký okruh si vyzkoušela legenda F1 Emerson Fittipaldi, přijel i se svým synem

Velký závodní okruh mosteckého autodromu navštívila legenda motoristického sportu, dvojnásobný mistr světa formule 1 Emerson Fittipaldi. Ve své premiéře pilotoval totiž závodní tahač týmu Buggyra Racing. „Byla to má první zkušenost za volantem trucku, ale užil jsem si ji. Okruh je totiž velmi pěkný s rychlými esíčky a protahováky,“ shrnul své pocity z ostré jízdy.

Že nic ze svého jezdeckého umění nezapomněl ani ve svých třiasedmdesáti letech, dokázal v Mostě stále vitální rodák ze Sao Paula dosaženým časem na jedno kolo. Při své premiéře v pětitunovém kolosu zajel to nejrychlejší za 2:07,410 minuty. Za rekordem mosteckého okruhu v kategorii trucků, který vytvořil v roce 2009 dvojnásobný evropský šampion závodů okruhových tahačů a v současné době šéfkonstruktér týmu Buggyra Racing David Vršecký, tak Emerson zaostal o pouhých šest vteřin.

Mezi elitu českých závodníků ostřílený matador řadí zejména Tomáše Engeho, který byl letos uveden jako premiérový člen do nově vzniklé Síně slávy Zlatého volantu. „Potkal jsem ho i tady při testování v Mostě. Má za sebou starty ve formuli 1 a velmi úspěšně si počínal ve sportovních vozech a vozech GT,” upřesnil. Nezapomněl ale ani na nastupující generaci tuzemských jezdců. „Nedávno jsme byli na motokárových závodech v Itálii a ve Španělsku, čeští junioři (Igor Čepil a Adam Kowalski) byli velice dobří,” Nešetřil Emerson chválou. Oba čeští mladíci byli v loňském roce nominováni v kategorii motokár právě v anketě Zlatý volant.

Do Mostu přicestoval s otcem i třináctiletý Emmo Fittipaldi, který aspiruje na člena akademie týmu Buggyra Racing. Právě kvůli závodní kariéře talentovaného školáka se rodina stěhuje z Jižní Ameriky do Evropy, konkrétně do Itálie. Na mosteckém okruhu si Emmo vyzkoušel formuli 4. „Snažíme se do akademie dostat nejlepší možné jezdce z celého světa, teď jsme našli s Emersonem a Antonínem Charouzem mladého Emma jako možnou akvizici,“ potvrdil probíhající jednání šéf týmu Buggyra Racing Martin Koloc.

Brazilskou legendu chtějí organizátoři ankety Zlatý volant ocenit za celoživotní přínos motoristickému sportu. Pokud Emerson Fittipaldi nominaci přijme, zařadí se mezi elitní skupinu dalších vynikajících jezdců a výrazných světových osobností, jakými jsou například Michael Schumacher, Giacomo Agostini, Mika Häkkinen, David Coulthard, Mick Doohan, Hans Joachim Stuck, Ralf Schumacher nebo Gabriele Tarquini.