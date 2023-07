Mostecký Ovčín NABÍDNE 5. července POŘÁDNOU DÁVKU SOFTBALU

Od 5 do 8. července se v areálu na Ovčíně v Mostě uskuteční kvalifikační turnaj projektu Little League Senior dívek ve věku 16 a 17 let. Nejlepší evropské týmy z Itálie, Holandska a Čech, které vzešly z národních kol, změří své síly v turnaji „O všechno“.

Vítězné družstvo získá jediné postupové místo na světový finálový turnaj ve Spojených státech amerických. Start je již tuto středu 5. července a každý den se můžete těšit na dva dramatické duely. Začátky zápasů jsou vždy v 13.30 a v 17.30 hodin. V sobotu pak zápas o postup do finále začíná už v 10.00 hodin.

Finále začne slavnostním nadhozem v sobotu 8. července v 17.30 hodin. Vstup do areálu je zdarma a mimo kvalitního evropského softballu se můžete těšit na občerstvení a upomínkové předměty turnaje.