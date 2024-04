Mostečtí fotbalisté se dočkají nové umělé trávy, softbalisté pochozí střechu

Fotbalisté Baníku Souš se ještě letos mohou těšit na nový umělý trávník. Dočká se i softbalové hřiště na Ovčíně. Tady se plánují větší úpravy. Letos se na ně ale ještě řada nepřijde.

Fotbalisté z FK Baník Most-Souš se dočkají rekonstrukce tréninkového hřiště s umělým povrchem. Vyhlášena bude veřejná zakázka. Předpokládaná hodnota zakázky činí 12,9 mil. Kč bez DPH. „Podali jsme žádost o dotaci na dva projekty, na fotbalové hřiště FK Baník Souš a na zázemí softbalového areálu na Ovčíně. Ani s jedním jsme u Národní sportovní agentury bohužel ale neuspěli,“ informoval mostecký primátor Marek Hrvol. „Je nutné, aby měli plochu fotbalisté hotovou na zimní přípravu, protože jim do té doby končí certifikace na stávající umělý povrch. Hlavní hřiště včetně nových závlah, položení nového trávníku a odvodnění a workoutové hřiště, které se plánovalo v případě dotací, se realizovat nebudou,“ uvedl primátor.

V plánu je i nové zázemí na softbalovém hřišti na Ovčíně. Ani tady město s dotací neuspělo, ale výzvu chce zkusit zopakovat. „Prověříme nové výzvy na softbalové hřiště a zkusíme výzvu u NSA znova. Pokud bychom opakovaně neuspěli, pustíme se do oprav bez dotací. Tento projekt odkládáme roky. Když budeme stále doufat, že nám NSA dotaci poskytne, nezrealizujeme ho nikdy,“ podotkl primátor. Na sportovní areál a jeho rekonstrukci má město již zhotovitele. „Na Ovčíně má vzniknout nové zázemí pro softbalisty, se šatnami, ale i restaurací a pochozí střechou, aby se daly odtud sledovat zápasy. Dále je v plánu hřiště s umělým povrchem, které by bylo propojeno chodníky apod. Areál by se vyšvihl na profesionální úroveň, kde by se daly pořádat mezinárodní akce většího typu,“ uvedl dále primátor.