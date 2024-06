V oblíbeném rekreačním areálu na Benediktu vyroste nové dětské hřiště. Jeho dominantou bude umělý kopeček z pryžového povrchu doplněný skluzavkou a velkou dřevěnou herní sestavou s věžemi, tobogány, mostky a lanovou dráhou.

Instalace hřiště by měla podle předpokladů začít v září letošního roku a skončit do osmi týdnů. Náklady by měly činit 6,8 milionu Kč, ale o konečné ceně rozhodne probíhající veřejná zakázka.