Naboural dvě auta a značku

Motorista ve věku 52 let z Mostu čelí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Obviněný muž měl řídit osobní vozidlo tovární značky Opel a to po předchozím požití alkoholu. V ulici Vladislava Vančury měl narazit do zaparkované škodovky, následně pokračoval v jízdě v protisměru jednosměrnou ulicí Josefa Lady, kde naboural do stojícího vozu značky Opel. I poté pokračoval v jízdě a měl poškodit zábradlí středového ostrůvku. Když dojel ke kruhovému objezdu ulic Čsl. Armády, SNP, Josefa Skupy a Žatecké, tak před tímto objezdem jel s vozem po travnaté ploše středového ostrůvku. Tam narazil do sloupku se svislým dopravním značením. Nakonec jízdu ukončil v ulici Josefa Skupy, kde zůstal stát. Policisté u něj na místě provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla opakovaně pozitivní. Muž se podrobil i odběru krve ve zdravotnickém zařízení. Rozborem krve byla zjištěna koncentrace etanolu v krvi ve výši 1,82 g/kg. Řidič tedy vykonával činnost ve stavu vylučujícím způsobilost a mohl tím ohrozit život nebo zdraví lidí. Způsobená hmotná škoda byla vyčíslena na částku 80 tisíc korun.