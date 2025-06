Načerpejte inspiraci na výlety – už zítra u mosteckého magistrátu

Hledáte inspiraci na výlety nejen po Mostecku, ale i vzdálenějším regionu? Chcete objevit skrytá zákoutí našeho kraje, poznat jeho bohatou historii a zjistit třeba, jaké nabízí regionální dobroty? Miniveletrh cestovního ruchu, který se pod ochozem magistrátu koná v úterý 10. června, vám představí to nejlepší, co region nabízí.

Veletrh začíná už dopoledne v 8:30 hodin a představí se na něm sousední města – jako například Bílina, Chomutov, Lovosice, Litoměřice nebo Ústí nad Labem, ale také zámek Nový Hrad nebo Muzeum v přírodě Zubrnice. Tradičním a pravidelným hostem jsou Dobrovická muzea. Do zajímavých míst budou cestovatele po vlastech českých lákat také zástupci destinačních agentur Krušnohoří a České středohoří. Zjistíte, co se pěstuje v zámeckých sadech v Chrámcích, ale i co lze vidět a obdivovat v partnerském městě Marieberg nedaleko na saské straně Krušných hor.

Tak dorazte k magistrátu, ideálně během dopoledne, akce začíná v 8:30 hodin a končí ve tři odpoledne. A proč přijít? Získáte inspiraci na nezapomenutelné výlety, osobně poznáte místní odborníky na cestovní ruch a přispějete k rozvoji lokálního turismu. Přijďte se pobavit, inspirovat a objevit nové kouty regionu.