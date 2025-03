Nadační fond Albert rozdělil v kraji přes půl milionu vítězným dobročinným projektům

Celkem 520 tisíc korun směřuje na pomoc a rozvoj dětí a mladých ze sociálně znevýhodněného prostředí v Ústeckém kraji. Nadační fond Albert rozdal symbolické šeky třináctce dětských domovů a dalších organizací, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2025. Za posledních pět let přesáhla celková podpora v kraji 4,3 milionu korun.

Již po pětadvacáté podává program Bertík pomáhá pomocnou ruku i v Ústeckém kraji. „S radostí sledujeme dlouhodobý zájem organizací, které i díky těmto prostředkům mohou organizovat velmi smysluplné projekty, jež rozvíjí děti a pomáhají jim tak do dospělého života. Jde ale jenom o jednu z částí naší pomoci. Za posledních pět let se celková podpora v kraji vyšplhala na 4 354 489 korun. Právě Ústecký kraj je jedním z regionů, kde je dlouhodobě naše podpora jedna z nejvyšších,“ řekla Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2025 ve čtvrtek hostil Krajský úřad Ústeckého kraje. „Děkuji Nadačnímu fondu Albert za podporu těch, kteří to nejvíce potřebují. Velmi si vážím dlouhodobé spolupráce a těším se na další společné kroky, protože pomoc sociálně znevýhodněným dětem je v Ústeckém kraji velmi potřebná,“ uvedla Jindra Zalabáková, 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

Celkem třináctka projektů z Ústeckého kraje, kterou vybrali odborníci z Nadačního fondu Albert, se ucházela o přízeň zákazníků. Na základě jejich hlasování v devíti místních obchodech Albert pak fond rozdělil 520 tisíc korun. Podpořenými organizacemi jsou dětské domovy z Ústí nad Labem, České Kamenice, Tuchlova, Mostu, dále Charity z České Kamenice, Lovosic a Mostu, výchovný ústav v Buškovicích, Obrnické centrum sociálních služeb, Diakonie ČCE v Mostě, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Naděje a Tilia Kadaň.

„Finance využijeme na doučování a vzdělávací aktivity, které dětem pomohou zlepšit jejich školní výsledky a budou rozvíjet jejich dovednosti. Velkou motivací pro ně bude také účast na vzdělávacích výjezdech. Děti tak mohou lépe porozumět učivu, získat nové zkušenosti a budovat si pozitivní vztah ke vzdělávání,“ popsala Lenka Podlogarová, vedoucí služeb prevence Duchcov, Charita Most.

Další projekt se zase zaměřuje na mentální zdraví. „Poskytneme konkrétní pomoc 12 dětem, které akutně potřebují podporu odborného terapeuta. Psychoterapeutickou pomoc budou využívat děti a mladí lidé do 18 let věku, kteří jsou ubytovaní v azylovém domě, spolupracují se službou SAS pro rodiny s dětmi nebo byli svěřené do pěstounské péče,“ řekla Markéta Strížová, ředitelka střediska sociální pomoci v Mostě, Diakonie ČCE. „Velmi oceňujeme, že Nadační fond Albert reaguje na aktuální potřeby a hledá možnosti, jak organizace podpořit,“ dodala.