Nákup za tři stovky ho může vyjít na osm let basy

Na nákup bez placení vyrazil v Litvínově 22letý muž z Klatovska. Ten navštívil jeden litvínovský supermarket, kde si do nákupního košíku uložil 12 housek, salám, klobásy a rolády, vše v celkové hodnotě 340 korun. Ještě v prodejně si měl celý nákup uschovat do batohu a poté prošel přes pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatil. Tam na něj čekala ostraha prodejny, která krádež odhalila. Lup byl vrácen zpět do prodeje a zákazník putoval na policii. Policisté zjistili, že už v minulosti muž kradl a nyní je v podmínce a zboží měl odcizit v době vyhlášeného nouzového stavu, za což může očekávat od soudu daleko přísnější trest. Vyšetřovatel muže obvinil ze zločinu krádeže a stíhá ho na svobodě.