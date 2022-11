Nalezený mobil nevrátil

Minulý pátek v poledních hodinách vypadl z kapsy mobilní telefon muži, který k chůzi potřebuje francouzské hole, a to před jednou z litvínovských restaurací. To všem neuniklo 67letému nenechavci, který přístroj zvedl ihned ze země. Místo vrácení se rozhodl strčit si telefon do kapsy a sledoval, jak nic netušící poškozený odchází. To se seniorovi ovšem nevyplatilo. Litvínovští policisté šetřením podezřelého ztotožnili a předvedli k výslechu. Odcizenou elekroniku zajistili a vrátili původnímu majiteli. „Nálezci“ předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Možná si příště svoje jednání rozmyslí, protože uzná-li soud jeho vinu, hrozí mu až dvouleté vězení.