Nejnabitější závodní víkend sezóny je tu! Mostecký AUTODROM slaví výročí a zve na závody tahačů

MOST – Třicáté výročí Czech Truck Prix, závody evropských NASCAR a šampionát cestovních vozů startuje už tento víkend 3. – 4. září. Závod nese oficiální název TEXTAR Czech Truck Prix 30 let & NASCAR Whelen Euro Series. Nejnabitější závodní víkend sezóny navíc doplní účast britského Top Gearu, který na mosteckém okruhu bude natáčet „Speed Week“.

V každé sérii má Česká republika své zástupce, a tak si domácí fanoušek jistě přijde na své. Závody trucků v Mostě navíc oslaví třicáté výročí, a doprovodný program bude bohatší, než kdy jindy. Mezi největší překvapení patří účast produkce pořadu BBC Top Gear, kteří na okruhu v Mostě budou na přelomu srpna a září připravovat výroční číslo slavného časopisu zaměřené na nejvýkonnější auta letošního roku. Diváci Czech Truck Prix si budou moci během víkendu prohlédnout vozy zblízka nejen přímo na stánku Top Gearu, ale sledovat i je i na trati během společné slavnostní jízdy. V průběhu sobotního programu pak testovací jezdci britského Top Gearu, v čele s tajemným Stigem, vyhlásí trojici absolutních vítězů nejlepších sportovních vozů letošního roku.

Sobota i neděle bude plná kvalitního motorsportu. Fanoušky čekají závody Mistrovství Evropy okruhových tahačů, kde si na domácím okruhu tradičně dobře vede roudnická Buggyra ZM Racing, za jejímž volantem opět uvidíme Adama Lacka a Francouze Téo Calveta. Druhá závodní série víkendu – NASCAR Whelen Euro Series bude také s českou účastí. V hlavní třídě EuroNASCAR PRO se představí loňský šampion kategorie EuroNASCAR 2 Martin Doubek z týmu Orion racing. Aliyyah a Yasmeen Koloc ze stáje Buggyra budou pilotovat dvojici vozů Ford Mustang v kategoriích EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2. Třetí závodní sérií, na kterou se mohou fanoušci motorsportu těšit je šampionát cestovních vozů TCR Eastern Europe.