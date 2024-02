Nemocnice Krajské zdravotní potvrzují kvalitu a prestiž, získaly akreditaci SAK na další tři roky

Nemocnice Krajské zdravotní v Mostě, Chomutově, Ústí nad Labem a Litoměřicích plní vysoké standardy kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, nad rámec základních zákonných požadavků.

Prestižní akreditaci Spojené akreditační komise, která je dobrovolným nástrojem hodnocení kvality ve zdravotnictví, na základě splnění téměř stovky národních akreditačních standardů nemocnice obdržely s platností na další tři roky. První tři jmenované nemocnice akreditaci obhajovaly. Nemocnice Litoměřice, kterou KZ převzala 1. dubna 2021, s úspěchem podstoupila šetření akreditační komise poprvé.

Příprava na získání první akreditace ve všech nemocnicích Krajské zdravotní probíhala od roku 2015 a cíl získat pro všech svých tehdejších pět nemocnic akreditace do konce roku 2019 společnost splnila. Osvědčení o akreditaci je udělováno na tři roky. Z důvodu covidové situace v letech 2020-2022, a také s ohledem na realizaci velkých rozvojových staveb v nemocnicích KZ, byla akreditační šetření pro další tři roky pozastavena a rozběhla se znovu na konci loňského roku. Čtyři nemocnice Krajské zdravotní akreditační šetření s úspěchem dokončily, v Děčíně a Teplicích akreditaci budou obhajovat v následujících měsících.

„Vedení Krajské zdravotní blahopřeje zaměstnancům všech nemocnic, kde šetření členů Spojené akreditační komise nyní proběhla. Děkuji všem za přístup, díky kterému se podařilo akreditace obhájit, a v případě Litoměřic premiérově získat. Což zároveň potvrzuje naše přesvědčení, že převzetí litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní byl správný krok,“ zdůraznil Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Krajská zdravotní se snaží kontinuálně zlepšovat kvalitu a bezpečí poskytované péče ve svých nemocnicích. Potvrzení akreditačních standardů odpovídajících zdravotnickým zařízením 21. století je velkým úspěchem a zároveň vzkazem pro veřejnost, že v nemocnicích Krajské zdravotní může i nadále očekávat velmi dobrou úroveň služeb,“ řekl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z., 6. 12. 2023 s platností do 5. 12. 2026, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z., 8. 12. 2023 s platností do 7. 12. 2026, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 15. 12. 2023 s platností do 14. 12. 2026. Letos certifikát získala Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 17. 1. 2024 s platností do 16. 1. 2027.

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně poskytovatelé splnili požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.