Nemocnice Most zve nastávající maminky na setkání s porodními asistentkami

Nemocnice Most Krajské zdravotní zve všechny nastávající maminky na příjemné a užitečné setkání s porodními asistentkami Jančou a Verčou.
Během předporodního povídání se dozvíte jak poznat začátek porodu, co si sbalit do porodnice a kdy vyrazit, jak pracovat s bolestí a zvládat ji, co vás čeká na porodním sále
a čeká vás i prohlídka porodního sálu. Kromě toho se můžete těšit na spoustu praktických rad, prostoru pro dotazy a přátelskou atmosféru.
Objednávejte se předem na jeden z kontaktů:
Veronika Heligrová – verapohl@seznam.cz
Jana Legnerová – jana.mej@seznam.cz
Termíny listopad 2025:
4. 11. 2025 ve 14:45
10. 11. 2025 v 9:30
14. 11. 2025 ve 14:45
20. 11. 2025 v 9:30
Bližší informace Vám rády poskytnou porodní asistentky na uvedených kontaktech.