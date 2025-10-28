Nemocnice Most zve nastávající maminky na setkání s porodními asistentkami

Od
redakce HL
-
0
24

Nemocnice Most Krajské zdravotní zve všechny nastávající maminky na příjemné a užitečné setkání s porodními asistentkami Jančou a Verčou.

Během předporodního povídání se dozvíte jak poznat začátek porodu, co si sbalit do porodnice a kdy vyrazit, jak pracovat s bolestí a zvládat ji, co vás čeká na porodním sále
a čeká vás i prohlídka porodního sálu. Kromě toho se můžete těšit na spoustu praktických rad, prostoru pro dotazy a přátelskou atmosféru.

Objednávejte se předem na jeden z kontaktů:

Veronika Heligrová – verapohl@seznam.cz
Jana Legnerová – jana.mej@seznam.cz

Termíny listopad 2025:

4. 11. 2025 ve 14:45
10. 11. 2025 v 9:30
14. 11. 2025 ve 14:45
20. 11. 2025 v 9:30
Bližší informace Vám rády poskytnou porodní asistentky na uvedených kontaktech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!