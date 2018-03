Nezaměstnanost v kraji klesá

K 28. únoru 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 32 147 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 332 nižší než na konci předchozího měsíce, ale ve srovnání se stejným obdobím minulého roku méně o 12 477 osob. Z tohoto počtu bylo 29 207 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Bylo to o 494 osob méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 12 992 uchazečů. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 886 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 1 755 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 328 osob. Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 16 645 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,7 %. V evidenci bylo 5 475 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných. Evidováno bylo 1 293 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 15 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 495 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,0 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 887 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 28. 2. 2018 meziměsíčně klesl na 5,5 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okresech Most (7,1 %).

Kraj evidoval k 28. 2. 2018 celkem 11 671 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 719 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 283 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,8 uchazeče.