Nezapomeňte na poplatky za psy, dlužníci mohou zaplatit i třikrát tolik!

Nejpozději do konce března mají majitelé psů povinnost zaplatit městu za své domácí čtyřnohé mazlíčky. Dlužníci mohou při prodlení zaplatit více o polovinu, ale také až trojnásobek částky.

Poplatek musí všichni držitelé psů, jejichž mazlíčci jsou přihlášeni v Mostě, uhradit nejpozději do konce března. Ti, kteří žijí v rodinném domě, zaplatí 200 Kč, pokud mají psů více, tak za každého dalšího uhradí 300 Kč. V případě psů žijících v bytových domech činí tyto poplatky 1 000 a 1 500 Kč. Pokud je jediným příjmem majitele starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, zaplatí 200 a 300 Kč bez ohledu na to, kde bydlí.

Za psy v bytových domech se v Mostě platí tisíc korun za psa na rok. Slevu na poplatcích za psy mají například ale majitelé žijící v rodinných domech, ale také důchodci. Ti, kteří pobírají důchod, by však neměli tuto skutečnost zapomenout nahlásit na magistrát. „Povinnosti hlásit tuto skutečnost mají držitelé buď ve chvíli, kdy svého psa přihlašují, nebo ve chvíli, kdy důchod začínají pobírat, což může nastat kdykoliv během roku. Všichni, kteří již v minulosti tuto skutečnost magistrátu oznámili, tak znovu činit nemusí,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Senioři a ti, co pobírají důchod, mají na oznámení úřadům patnáctidenní lhůtu. V případě, že by lhůtu nedodrželi, mohou být bez obav. Sankce jim totiž nehrozí. „I kdyby nám ti, kteří pobírají jakoukoliv formu důchodu, tuto skutečnost neoznámili ve stanovené 15denní lhůtě, nehrozí jim žádný postih. Neuložíme jim žádnou pokutu, ani tím nepřijdou o slevu na poplatku ze psů. Pouze ji nebudou moci uplatnit zpětně, ale až ode dne, kdy nám tuto skutečnost sdělili,“ vysvětlila Marcela Mariničová z odboru finančního mosteckého magistrátu.

Za poplatky ze psů bylo za rok 2017 uhrazeno téměř dva a půl milionu korun. Město ale eviduje také na stovky dlužníků. Těm by mohlo delší prodlení a neuhrazení poplatků přijít draho. Za svého mazlíčka by totiž mohli zaplatit o polovinu více až třikrát tak vyšší částku. „Ke konci uplynulého roku je z celkového počtu poplatníků 6 162 evidováno 559 dlužníků s celkovým dluhem přes tři miliony a sedm set tisíc korun. Za posledních 5 let se toto číslo pohybuje mezi 500 a 600 dlužníky,“ uvedla statistiku tisková mluvčí. Prvním krokem při neuhrazení poplatku vás magistrát nejdříve obeznámí o neuhrazení poplatku v termínu splatnosti, a to obyčejným dopisem, případně e-mailem. Po ukončení poplatkového období, tedy kalendářního roku, pokud není poplatek stále uhrazen, je při prvním prodlení s úhradou zaslán platební výměr na poplatek za daný kalendářní rok bez navýšení. „Navýšení poplatku je vyměřováno podle počtu prodlení, tedy při druhém prodlení 50 %, při třetím 100 % a poté již využíváme možnosti zvýšení na trojnásobek,“ apeluje na dlužníky mluvčí Alena Sedláčková.