Nové jízdní řády vlaků: Zlepší se spojení do Německa i z Mostu do Plzně

V neděli 10. prosince začal platit nový jízdní řád pro rok 2018 na železnici i v autobusové dopravě. Regionální vlaková doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého kraje. Počet vlakokilometrů vlaků objednávaných krajem u Českých drah dosáhne 7,7 milionu. V kraji pojede 985 vlaků ČD, z toho je 892 spojů v krajské objednávce. Změny začnou od 10. 12. platit i v autobusové dopravě DÚK.

Systém Dopravy Ústeckého kraje je stabilizovaný a cestující mohou využívat řadu výhod. Tarify se pro příští rok nemění a probíhající marketingový průzkum nám ukáže, jak často lidé využívají veřejnou dopravu, zda a jak často přestupují, do jaké míry využívají možnosti integrované dopravy a co by chtěli ve veřejné dopravě zlepšit,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.

V železniční dopravě dojde k mírnému zlepšení na lince do Drážďan: mezi Ústím nad Labem a Drážďanami pojede v 9:19 o víkendech v letní sezóně nový regionální rychlík, který odlehčí dnes velmi vytíženým vlakům z Děčína do Bad Schandau. Zpět do Ústí nad Labem přijede v 18:37.

Nově budou provozovány všechny vlaky linky Most – Plzeň společností GW Train Regio, přičemž přibude jeden spoj navíc. Nový přímý vlak na Moldavu v Krušných horách z Ústí nad Labem, zatím bohužel nevyjede do doby, než Správa železniční dopravní cesty ukončí opravu nyní nesjízdné trati na Moldavu.

V autobusové dopravě dojde k přečíslování linek MHD Děčín z důvodu většího zdůraznění příslušnosti do integrovaného systému DÚK.

Jinak jízdní řád autobusových linek DÚK přinese jen drobné změny, jmenujme např. nový spoj odpoledne ze Žatce do Nečemic, a v letní sezóně nové víkendové spojení z Podbořan do Podbořanského Rohozce a z Chomutova na Horu Sv. Kateřiny.

V zimní sezóně budou opět jezdit speciální linky nebo spoje určené zejména lyžařům z Chomutova na Klínovec a Boží Dar, nebo z Ústí nad Labem na Telnici. V letní turistické sezóně počítá kraj opět se zavedením turistických vlakových a lodních linek.

Všechny nové jízdní řády se zahrnutím změn od 10. prosince naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje.