Mostecký magistrát si pořídí dvě nové rotační kartotéky. Rada města schválila zakázku napřímo a to účastníku KARDEX s.r.o., za cenu 1.032.070 Kč bez DPH. Kartotéky by měly být dodány do 22. 12. 2017. „Kartotéky budou sloužit k archivaci dokumentů odboru správních činností a odboru živnostenský úřad. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt je nutné tuto veřejnou zakázku zadat formou přímého zadání na základě provedeného průzkumu trhu,“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. V případě vyhlášení zadávacího řízení by byl smluvní vztah uzavřen až v 11/2017 a nákup by nebylo možné hradit z úspor schváleného rozpočtu pro rok 2017.