Novoroční jízda se nevyplatila dvěma řidičům

V odpoledních hodinách v litvínovské ulici Podkrušnohorská narazili dopravní policisté na vozidlo Škoda. Motorista na sebe upozornil ostřejším stylem jízdy a překročil rychlost téměř o 30 kilometrů za hodinu. Při kontrole hlídka zjistila ovšem závažnější problém, a to, že 53letý cizinec „nafoukal“ do přístroje více než 2 promile alkoholu v dechu. Policisté muže zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a převezli do cely. Druhý, 47letý šofér narazil na policejní hlídku v pozdních odpoledních hodinách u mosteckého jezera. Ten by si měl zřejmě osvěžit pravidla silničního provozu. Policisty upoutal jízdou v protisměru po jednosměrné pozemní komunikaci. I pro tohoto řidiče nedopadla kontrola nejlépe a skončil zadržený na obvodním oddělení. Strážci zákona totiž zjistili, že muž nemá za volantem co pohledávat. V září mu Magistrát města Mostu uložil zákaz řízení všech motorových vozidel na jeden a půl roku. Na policejní stanici si převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Prvnímu zadrženému řidiči hrozí v případě odsouzení až roční vězení, tomu druhému pak až dva roky za mřížemi.