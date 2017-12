Novorozenci dostali nové deky na inkubátory

Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem navštívila ředitelka mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting Jana Štěrbová. Uznávaná česká autorka a lektorka v oblasti art quiltu přivezla nové deky, které poslouží k zakrývání inkubátorů, což novorozencům zajistí dostatečný klid.

„Nedonošená miminka potřebují dozrát v klidu a tichu a k tomu slouží právě přehozy přes inkubátory. Kdysi jsme s kolegyněmi ušily asi osm dek, které se velmi osvědčily, proto mě napadlo, že bychom i tyto deky mohli věnovat právě na novorozenecké oddělení,“ uvedla hlavní sestra Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová.

Deky pro novorozence vznikly díky dlouhodobé spolupráci s úspěšnou americkou autorkou Kimberly Einmo. České a americké quiltařky si vyměnily bloky, které jsou základem každého patchworkového kousku. Šikovné české ručičky pak spojily americké bloky do dek, které mohli obdivovat návštěvníci letošní výstavy Prague Patchwork Meeting. „Je to kolektivní práce, takže ji nelze vrátit autorce. Tak jsme přemýšleli na jakou charitativní činnost je využít. Byli jsme velmi rádi, když Markéta Svobodová přišla s myšlenkou, že by deky mohly posloužit dobré věci. Budu ráda, když to naše hobby bude pro někoho užitečné i prakticky, takže ať slouží,“ popřála Jana Štěrbová.