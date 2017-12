O svátky drží lékárny v Mostě pohotovost

Pohotovostní lékárenská služba v místech působnosti zdravotnických zařízení Krajské zdravotní bude o svátcích otevřena:

25. 12. 2017 Nemocniční lékárna Nemocnice Most, (telefon 478 032 528) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2017 Lékárna BENU – OC Centrál Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

1. 1. 2018 Lékárna BENU – OC Centrál Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 11:00 do 20:00 hodin.