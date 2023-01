Odstartovala jubilejní 20. Olympiáda dětí a mládeže

Parádní atmosféra, kterou provázel olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, zapálení ohně, slavnostní slib sportovců a mnoho dalšího, stejně jako na „velké“ olympiádě – slavnostním zahájením začala na stadionu v Hradci Králové jubilejní 20. Olympiáda dětí a mládeže. Na východ Čech vyrazila také výprava z Ústeckého kraje, která bude chtít zopakovat předchozí úspěchy ve snowboardingu a alpského lyžování. Zazářit mohou i hokejisté!

„Olympiáda dětí a mládeže je největší multisportovní akce u nás, kterou za dvacet let existence prošly tisíce mladých lidí. Někteří z nich, jako například Ester Ledecká nebo Josef Dostál, se dostali i na velkou olympiádu a pro některé zůstala Olympiáda dětí a mládeže největší sportovní akcí v životě. S tímto vědomím se se také snažíme každý ročník ODM připravit,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru zodpovědný za Olympiádu dětí a mládeže (ODM) Filip Šuman.

Silný tým

Ústecký kraj skončil na předchozí ODM na desátém místě a letos bude chtít toto umístění vylepšit. Jedním z hlavních cílů je získat další cenné kovy ze snowboardingu a alpského lyžování, naposledy v těchto disciplínách vybojovali ústečtí zástupci šest medailí. Velké ambice mají také hokejisté, jejichž tým je složený z předních severočeských klubů, pod které spadá Litvínov nebo Chomutov. Přivezli silnou sestavu, kterou táhnou mladé naděje ze slavné litvínovské adresy. Klub už v minulosti vychoval celou řadu úspěšných hokejistů v čele s Robertem Reichelem nebo Jiřím Šlégrem. Známým jménem může být Jakub Petružálek, což je jmenovec slavnějšího strýce, který s českým národním týmem získal na mistrovství světa bronzovou medaili.

Na předchozí zimní Olympiádě dětí a mládeže byl Ústecký kraj nejúspěšnější ve snowboardingových soutěžích, dívky vybojovaly čtyři cenné kovy. V alpských disciplínách zářili pro změnu chlapci, kteří získali dvě medaile. Žádný předchozí medailista se ale letos na ODM nepředstaví, budou je tedy muset nahradit mladší kolegové.

Na slavnostní zahájení v Hradci Králové přivedl jako vlajkonoš ústeckou výpravu Tomáš Kraus. Slavný skikrosař, který dvakrát ovládl mistrovství světa, navíc bude moci na hrách sledovat svou dceru Lucii, která závodí právě ve skikrosu. Její první účast na ODM to ale nebude, protože se už loni v létě zúčastnila volejbalového turnaje. „Bylo to hodně podobné klasické olympiádě a jsem rád, že jsem mohl promluvit se sportovci, kteří budou sportovat, a kteří se těší na závody. Celé to bylo moc příjemné připomenutí toho, jak vypadá velká olympiáda,“ hodnotil zahájení Tomáš Kraus.

Sport jako nedílná součást života

„Zahájení bylo super, bylo to velmi krásně udělané. Příště by to sice chtělo více holek, ale jsou tu i pěkní kluci,“ s úsměvem popsal své pocity hokejista Adam Mareš. „Všichni si to užíváme, přece jen je to jubilejní dvacátá Olympiáda dětí a mládeže. Věříme, že v hokejovém turnaji můžeme útočit na zlatou medaili,“ dodal jeho spoluhráč.

Úspěch sportovcům popřál i hejtman kraje Jan Schiller: „Sport by měl být nedílnou součástí života každého z nás. Proto velmi vítám, že Český olympijský výbor ve spolupráci s kraji pořádá Olympiády dětí a mládeže. Ústecký kraj má vždy na zimních hrách tradičně silné zastoupení reprezentantů z celého našeho regionu a já jim všem držím palce a věřím, že i letos přivezou spoustu cenných kovů a umístění.” Rád se s nimi také potká v místě konání her, i později po hrách na krajském úřadě, kde všem pogratuluje za vzornou reprezentaci. „S jistotou totiž mohu říct, že naši mladí sportovci jistě naplní svá očekávání a budou úspěšní. Všem zúčastněným sportovcům pak přeji vydařené olympijské klání bez zranění a v duchu fair play. Ústecký kraj do toho!“

Olympiáda dětí a mládeže probíhá od 22. do 26. ledna v Hradci Králové, Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Trutnově a Nové Pace. Sledovat ji můžete na ČT Sport a ČT Sport+.