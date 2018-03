Odvolaný ředitel: „Nashledanou v lepších časech“

V diskusi občanů vystoupil na veřejném zasedání zastupitelstva dnes již bývalý ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek. Ve svém vystoupení se ohradil proti důvodům svého odvolání.

Argumenty pro své odvolání označil Tomáš Ondrášek za „falešné“. Na důkaz s sebou přinesl revizní zprávy hromosvodů a také podklady o kontrolách požární ochrany z roku 2017. Důrazně se také ohradil proti nařčení, že blokuje a bojkotuje připravovanou rekonstrukci Repre. „Předložili jsme magistrátu několik návrhů na rekonstrukci. První z nich byl pro radu města v roce 2010, poslední byl z roku 2017 z března. Na žádnou jsme nedostali odpověď. Na schůzku ohledně nové koncepce provozu jsem byl pozván jednou, na schůzku jsem se dostavil, ale dostal jsem pouze dva pracovní dny na zpracování 18 úkolů. Nestihl jsem to, proto jsem se s projektanty dohodl na pozdějším předání údajů, což jsem také učinil,“ hájil se bývalý ředitel. Odmítl i výtky ohledně neprosazování modernizace knihovny. „To, že knihovna nedigitalizuje, je pravda a nikdy nebude. Proces digitalizace začal v Národní knihovně v roce 2012 a bude trvat do roku 2030. Náklady jsou ve stovkách milionů korun. Nemáme elektronické čtečky, a pokud bych byl ředitelem dál, ani by je nikdy neměla. Čtečky jsou proti zájmům knihovny. Kdo má čtečku, nemá důvod chodit do knihovny. Navíc půjčování elektronických knih je v celé Evropě nezákonné, protože není vyřešen autorský zákon,“ podotkl Tomáš Ondrášek. Také uvedl, že knihovna v Mostě používá již několikátým rokem nejmodernější program současné generace, tzv. Tritius. „Jsme jediná knihovna v Ústeckém kraji, která ho má, a třetí v ČR. Všechny knihovny k nám jezdí na exkurzi a tento program nám závidí,“ připomněl dále Tomáš Ondrášek. V závěru ještě poděkoval všem za spolupráci, podporu knihovny a nekomerční kultury v Mostě, s nadějí shledání v lepších časech.

Reakce náměstkyně primátora Mostu Markéty Staré

Chápu, že bývalý ředitel má snahu svoje jednání zpětně obhajovat. Nicméně naše poznatky ze spolupráce s ním jsou jiné, než nyní prezentuje. Například bleskosvody řešil, až když byly v havarijním stavu, a k jejich opravě byl zřizovatelem vysloveně dotlačen. Podobné je to s ostatními záležitostmi. Pan Ondrášek je se svým názorem na digitalizaci a elektronizaci v dnešní době poněkud osamocený, podobné služby ostatní knihovny už dávno poskytují.