Olympiáda dětí a mládeže se posouvá

Zástupci Českého olympijského výboru a pořadatelských krajů se dohodli na posunutí celého cyklu Olympiády dětí a mládeže (ODM). „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale v podstatě jediné možné. Vývoj epidemické situace je i letos nejasný, a kdybychom olympiádu posouvali později, mělo by to daleko vážnější důsledky pro všechny zúčastněné strany. Problém by mohl být s nedodržením podepsaných smluv, komplikace by to představovalo i pro pořadatele a především mladé sportovce a jejich týmy,“ vysvětlil důvod odkladu hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Letní Olympiáda dětí a mládeže se měla uskutečnit tento rok na přelomu června a července v Olomouckém kraji, kam by přijelo přes čtyři tisíce sportovců a členů výpravy.

„Český olympijský výbor dlouhodobě podporuje sportování dětí a mládeže, a proto jsme jim v této době nechtěli brát možnost zažít ODM. Připravili jsme možné scénáře pro uskutečnění i na podzim letošního roku, ale na základě žádosti Olomouckého kraje jsme s posunem souhlasili, protože chceme mladým sportovcům dopřát úplný olympijský zážitek. Pro většinu účastníků je Olympiáda dětí a mládeže největší sportovní akcí v životě,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Organizátoři se už dohodli na novém termínu letní ODM. Olomoucký kraj bude hostit mladé sportovce od 19. do 24. června 2022. Vedle tradičních sportů se poprvé na ODM představí i šerm. Známé je už například i logo desáté letní ODM a maskot – orel držící českou vlajku. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejích kolejí v centru města a nedaleká Pevnost poznání se přemění na Olympijský dům. Tým organizátorů tak získává více času na kvalitní přípravu.

Posun letní edice Olympiády dětí a mládeže ovlivní i přípravu zimních her. „Finalizujeme jednání s Českým olympijským výborem, aby i v Královéhradeckém kraji mohl být zažehnut olympijský oheň. Pro zimní sportovce by se tak mělo stát v lednu 2023. Královéhradecký kraj může mladým sportovcům nabídnout skvělé zážitky na sportovištích nejvyšších hor České republiky a pro nás je ctí uspořádat jubilejní Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže právě v našem kraji, “ dodává hejtman Martin Červíček.

Olympiáda dětí a mládeže se poprvé uskutečnila v roce 2003 v Pardubickém kraji. Poprvé v historii dochází k přesunu termínu. „Posun celého bloku ODM, tedy letní i zimní edice, přinese některé organizační výzvy, ale na druhou stranu budeme mít s pořadatelskými kraji možnost připravit olympiádu, která nebude nijak ovlivněna současnými opatřeními. To je důležité i pro sportovce, aby se mohli na olympiádu kvalifikovat v normálních podmínkách. Budeme se všemi národními svazy řešit úpravu propozic i z hlediska věkových kategorií,“ upozorňuje Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru zodpovědný za Olympiádu dětí a mládeže.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let. V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných sportovců, jako jsou například Ester Ledecká či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.