Olympijský festival bude exkluzivně u jezera Most

Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna a ve stejný termín proběhne i Olympijský festival Paříž 2024. Po Praze, Lipně, Brně, Ostravě, se po osmi letech tato největší sportovní akce vrací k jezeru, tentokrát v Mostě.„Olympijské hry sleduje celý svět a přivést je prostřednictvím festivalu přímo mezi lidi, zejména mezi děti, ukázat jim zblízka vrcholové sportovce jako vzory, to je skvělá příležitost jak sport, ale vlastně jakýkoliv pohyb zpropagovat. V našem kraji je to obzvlášť důležité a já věřím, že místní děti si Olympijský festival nenechají utéct. Zároveň je to pro nás příležitost přilákat návštěvníky odjinud a ukázat Ústecký kraj jako skvělé místo k návštěvě, ke sportu či na dovolenou,” upřesnil hejtman Jan Schiller.

Z Ústeckého kraje vzešla řada skvělých sportovců a olympioniků. Například skikrosař Tomáš Kraus, plavkyně Simona Kubová Baumrtová, zápasník Artur Omarov či mnoho skvělých hokejistů v čele s kapitánem ze zlatého Nagana Vladimírem Růžičkou. Kdo budou ambasadoři Olympijského festivalu se odtajní na podzim.