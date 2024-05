Omezení v mostecké nemocnici Krajské zdravotní: provozy a zařízení se pomalu rozbíhají

Požár, ke kterému došlo v úterní podvečer vlivem poruchy na hlavním přívodu elektrické energie v mostecké nemocnici, si vyžádal omezený provoz a pozastavení plánovaných operací, a to do doby vyřešení celé situace. Ta nastala včera v podvečerních hodinách připojením posledního potřebného agregátu. Od té chvíle jsou spuštěny veškeré provozy k testování. Pokud nedojde během dnešního dne k výpadku, přechází nemocnice do standardního režimu.

„Dotčené provozy a zařízení se pomalu rozbíhají, v tuto chvíli běží vše, tak jak má. Ode dneška již přijímáme pacienty na zítřejší operace. Předpokládáme, že od pátku již přejdeme do standardního provozu, jak jsme avizovali,“ říká Pavel Markalous, ředitel mostecké nemocnice. O dalším vývoji bude Krajská zdravotní veřejnost průběžně informovat.