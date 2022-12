Operativa děčínské chirurgie se dočasně přesouvá do Rumburku a Litoměřic

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Emergency v děčínské nemocnici, která spadá pod Krajskou zdravotní, dojde od nového roku k dočasnému přesunu části operativy. Konkrétně jde o chirurgické oddělení Nemocnice Děčín.

„Plnohodnotný tým operatérů, anesteziologů i sester se bude podle stanoveného plánu přesouvat k operacím do Nemocnice Litoměřice nebo do Nemocnice Rumburk. Kapacity těchto nemocnic, které stejně jako ta naše spravuje KZ, budeme využívat současně tak, abychom zajistili pro naše pacienty adekvátní a potřebnou zdravotní péči. Mluvíme zde opravdu o přesunech operačních týmů z děčínské nemocnice, které doplní případně dle potřeby a konkrétních plánů kolegové z rumburské a z litoměřické nemocnice podle toho, kde bude konkrétní operační výkon prováděný. Obě nemocnice budou zajišťovat také nezbytnou lůžkovou péči. Zásadní informací pro pacienty je i to, že kompletní předoperační příprava bude nadále probíhat v Děčíně,“ uvedl podrobnosti Jan Rejholec, primář děčínské chirurgie.

„Přesun operativy je nezbytný z důvodu nové výstavby a rekonstrukce děčínské nemocnice. Krajská zdravotní investuje nejen zde, ale ve všech svých sedmi nemocnicích, to vše s jediným cílem – poskytnout pacientům a zaměstnancům co nejlepší péči a prostředí,“ řekl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

První etapa výstavby v Děčíně zahrnuje částku vyšší než 780 milionů korun. Práce obsahují demolici starých objektů, nový pavilon Emergency, nové operační sály, prostor centrální sterilizace, JIP a ARO, modernizaci energocentra a výstavbu parkovacího domu. Do budoucna by měla navázat druhá etapa – Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Jsme si vědomi, že pacienti nyní budou muset strpět určité nepohodlí, ale věříme, že výsledný efekt celé investice bude stát za to. Mějte prosím pochopení a trpělivost a těšte se s námi na nové prostředí děčínské nemocnice, které rozhodně bude velikým krokem kupředu,“ dodal Michal Hanauer, ředitel Nemocnice Děčín.