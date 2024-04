Pod „křídly“ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ začal funfgovat nový pediatr

Krajská zdravotní otevřela v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem novou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

„Čísla, která demonstrují nedostatek lékařů primární péče jsou alarmující. Jsem velice rád, že k otevření tolik exponované ambulance dochází a věřím, že veřejnost její provozování ocení. Krajská zdravotní je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a největším poskytovatelem nemocniční péče v celé České republice. Velmi nám záleží na tom, aby kvalitní zdravotní péče byla pro obyvatele kraje co nejdostupnější. Pro zajištění efektivního a kvalitního zdravotního systému, který bude dostupný všem občanům regionu, jsme připravili projekt pod hlavičkou dceřiné společnosti Krajské zdravotní jednodenní chirurgie a ambulance, která je součástí krajské koncepce zdravotnictví. V rámci tohoto projektu bude postupně vznikat síť především ambulancí primární péče. Ordinace dětského lékaře tady v Ústí je prvním počinem,“ řekl předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.

„Jsem velmi rád, že vedení Krajské zdravotní plní to, co jsme si společně stanovili v rámci oblasti zdravotnictví. Osobně si od toho slibuji lepší dostupnost primární péče pro občany našeho kraje, ale návazně také nezahlcování urgentních příjmů v našich nemocnicích. Pevně věřím, že otevřením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem to nekončí, neboť v plánu je otevření dalších ordinací i v jiných spádových oblastech Ústeckého kraje,“ uvedl Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

„Naší snahou je zajištění absolutně nedostatkových lékařů, zajištění lepší dostupnosti péče pro pacienty a jejich zkrácení cesty k léčbě. K přínosům projektu počítáme i to, že díky lékařům primární péče klesne postupně tlak na pohotovostní ambulance v našich nemocnicích i na zdravotnickou záchrannou službu,“ dodala generální ředitelka Krajské zdravotní a akladatelka projektu vybudování a provozování sítí ambulancí s různou odborností Taťána Soharová.

Krajská zdravotní jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o. má za cíl vytvořit Centrum jednodenní péče, které zajistí poskytování jednodenní chirurgie v oborech ortopedie, gynekologie, urologie a chirurgie v nemocnici Teplice. Dále chce nabídnout svým lékařům vlastní ambulantní provoz a tím omezit odliv lékařů do ambulantní sféry mimo Krajskou zdravotní. Na snímku zleva: Taťána Soharová, Petr Severa a Ondřej Štěrba.

V Ústeckém kraji chybí praktičtí lékaři pro děti a dorost. Téměř polovina lékařů tohoto zaměření je ve věku nad 60 let, populace pediatrů stárne a noví nepřicházejí. Jen v samotném Ústí nad Labem ukončili činnost za posledních deset let tři praktičtí lékaři pro děti a dorost.