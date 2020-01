Podíváme se k jezeru na podzim? Primátor doufá, že ano

Přístup k jezeru Most pro veřejnost se otevře tento rok. Zpřístupnění k vodní ploše, i ostatní stavby v této lokalitě se zpozdily neočekávanými okolnostmi.

Přístup k jezeru měl být povolen už před rokem. Nejdříve se k vodní ploše lidé oficiálně dostanou ale až letos na podzim. „Rádi bychom otevřeli přístup k jezeru nejpozději s konáním Mostecké slavnosti. Doufám, že to tak bude. Budeme o tom ještě jednat s Palivovým kombinátem,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega.

V okolí jezera se dokončují investiční akce související s budováním oddechové zóny, nových inženýrských sítí a komunikací. „Ke zdržení došlo kvůli nestabilnímu podloží. Čekalo se na vyjádření ministerstva, zda se jedná o mimořádnou situaci, která si žádá doprojektování a další finanční prostředky. Nyní jsme obdrželi zprávu, kde to potvrzují. Nemělo by to ale nijak dramaticky ohrozit otevření přístupu k jezeru,“ doufá primátor.

Nejočekávanější akcí, která se v lokalitě jezera Most realizovala, je obnovení silnice z Mostu do Mariánských Radčic. I ta se měla otevřít zhruba před rokem. Ačkoliv je komunikace dokončená, řidiči po ní ale stále jezdit nesmí. „Silnice se stále majetkově vypořádává. Už jsme z toho také zoufalí, lidé se na její otevření neustále dotazují. Situace ale zůstává stále stejná. Věříme, že se v prvním čtvrtletí tohoto roku, tak jak jsme ujišťováni, skutečně otevře,“ posteskl si nad průtahy, které však město Most nemůže nijak ovlivnit, primátor. Silnice si zatím žije svým životem. Využívají ji cyklisté, pěší a vozidla spojená se stavbami či z firem přilehlých ke komunikaci. „Překvapuje nás přístup některých společností, které se dohadují o příjezdech na komunikaci, čí budou. Přehazují si ji jak horký brambor. Nerespektují pravidla, která jsou obecně praktikovaná, nemluvě o majetkovém vypořádání pozemků v okolí komunikace. Je zde velmi mnoho vlastníků,“ doplnil náměstek primátora Marek Hrvol. Podotkl, že v souvislosti s majetkovým vypořádáním se řeší i nový kruhový objezd u muzea. „Je otázkou, zda zůstane v majetku ŘSD nebo připadne městu. Jednání kolem nově vybudované komunikace probíhají v pravidelných intervalech, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet,“ řekl náměstek.

Nová silnice včetně mostu, který vznikl přes trať a řeku Bílinu, by měly připadnout do majetku Ústeckého kraje.

Čí bude most u Shellky?

Řeší se také vlastnictví mostu přes komunikaci I/13 u ČS Shell. Ten je v současné době ve vlastnictví ŘSD. Zhruba na jaře, po kolaudaci stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ by ale měl být předán do vlastnictví Ústeckého kraje. „I když je k majetkoprávnímu vypořádání mezi ŘSD a Ústeckým krajem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kraj navrhuje jiné řešení – ponechání ve vlastnictví ŘSD. K dořešení budou muset mezi oběma subjekty proběhnout další jednání. Most je ale v relativně dobrém stavu,“ informoval vedoucí odboru investic magistrátu města František Jirásek.