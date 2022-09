Pomozte policistům v pátrání po pohřešovaném muži

Ústečtí policisté žádají veřejnost o pomoc pří pátrání po 63letém muži z Ústí nad Labem. Pohřešovaný muž dne 19.9. krátce před devátou hodinou ráno odešel z domova s tím, že se jde projít do města a že se do oběda autobusem MHD č.5 vrátí domů. Do současné doby se ovšem domů nevrátil a ani rodině o sobě nepodal žádnou zprávu.

Pokud máte o pohřešovaném muži jakoukoliv zprávu, tak jí poskytněte policistům na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

Pohřešovaný Ivan Pospíchal má střední postavu, šedé vlasy a modré oči.