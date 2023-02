Potřebujete poradit, hrozí vám exekuce? Zkuste protidluhovou poradnu

Nevíte, co zaplatit dříve, hrozí vám exekuce nebo jste do ní už spadli? Nezoufejte, protože s námi máte naději… To hlásá znovuotevřená Protidluhová poradna, která své služby poskytuje všem obyvatelům Mostu zdarma. Hlavní sídlo má v Chomutovské ulici, ale lidé ji najdou i na dalších místech.

„V rámci individuálního protidluhového poradenství pomůžeme s finanční stabilizací, zjištěním výše zadlužení, s analýzou těchto dluhů, bude-li třeba, podpoříme občany bezplatným právním poradenstvím. Exekuční a insolvenční poradenství je naší denní činností, a to včetně podávání insolvenčních návrhů (vyřízení osobního bankrotu) i podpory během insolvence. Poskytujeme též psychosociální podporu nejen při doprovodech na potřebné úřady, ale také při jednání s věřiteli, exekutory, insolvenčním správcem,“ říká Petra Adamovská, odborná garantka poradny. Protidluhovou poradnu najdete v Chomutovské ulici, čp. 2261/2, blok 15 (naproti obchodům Obi a Billa). Ale také v Domově pro seniory (Harmonie – dříve Astra v Barvířské ulici, vedle Kauflandu) a v Chanově (v Polyfunkčním centru), na obou těchto místech v úterý. Pro více informací a domluvu osobní schůzky volejte: +420 775 634 636 nebo +420 774 501 636, nebo napište na: poradnadluhymost@gmail.com. Dluhové poradkyně každého rády vyslechnou a garantují osobní přístup s návrhem řešení „ušitého na míru“.