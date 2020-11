Pozor! Vrácení vstupného z akce KOUZELNÁ ŠKOLKA z 8. 11. končí 15. 12.

Městská knihovna Most upozorňuje na vrácení vstupného z akce KOUZELNÁ ŠKOLKA, které bylo naplánováno na z 8. 11. v mosteckém kině Kosmos. Termín vrácení vstupného končí 15. 12.

JAK NA TO?

1/ Vyfoťte vstupenky všechny ks na 1 fotku! Tedy pro 4 vstupenky bude 1x fotka s tím, že místa: řada a číslo MUSÍ být jasně čitelné, nerozmazané!

2/ Pošlete na email: produkcemichal@gmail.com | Do předmětu Emailu napište: 8.11. Most | Do těla Emailu napište a ZKONTROLUJTE Váš bankovní účet: …….. /+ kód banky!

3/ Pokud Vám platba nepřijde do 3 dní od zaslání emailu, zkontrolujte: email, číslo účtu, kód banky, čitelnost FOTO vstupenek a ZAŠLETE ZNOVU!