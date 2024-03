Pracovní skupina pro řešení sociálně patologických jevů na území města Litvínov představila výsledky své práce

Rada města Litvínov vzala na vědomí Zprávu o průběžné činnosti pracovní skupiny pro řešení sociálně patologických jevů na území města.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová přiblížila důvody, které ke vzniku pracovní skupiny vedly: „Pocitová mapa bezpečí v Litvínově zpracovaná v létě loňského roku nám ukázala, že veřejnost vnímá velmi citlivě problémy s distribucí i výrobou drog, s užíváním omamných a psychotropních látek ve veřejném prostoru i přímo ve svém sousedství. Užívání drog s sebou nese narušování veřejného pořádku, znečišťování prostranství, poškozování veřejného i soukromého majetku a další chování znepříjemňující život obyvatelům města. Pracovní skupina pro řešení sociálně patologických jevů v městě byla zformována jako reakce města na problémy v této oblasti, kdy dochází k růstu závislostního chování a s tím spojených rizik pro jednotlivce i společnost. Skupina se poprvé sešla 31. října 2023, kdy byly stanoveny cíle pro zlepšení situace a postupy k jejich dosažení. Následovala pravidelná dílčí setkávání k vyhodnocení jednotlivých realizovaných opatření a naplánování dalších postupů. Na jednání 12. února 2024 došlo ke shrnutí dosavadních výsledků činnosti pracovní skupiny, vzhledem k pozitivním dopadům její činnosti bude Pracovní skupina pro řešení sociálně patologických jevů ve své činnosti pokračovat.“

Za dobu přibližně šesti měsíců existence skupiny došlo k následujícím opatřením:

od srpna 2023 byl zaznamenán zvýšený výskyt známých osob závislých na drogách, zejména v okolí domu v rekonstrukci v ulici Ruská. Byla zjištěna distribuce omamných a psychotropních látek (OPL), což od září 2023 vedlo k intenzivnímu monitoringu a kontrole oblasti městskou policií a Policií ČR. Během těchto kontrol bylo zjištěno a kontrolováno velké množství osob a vozidel. Díky aktivitě Městské policie Litvínov a Policie ČR se zhruba do počátku listopadu 2023 podařilo drogovou problematiku z této oblasti zcela vytlačit.

Při kontrolách zaměřených na řízení vozidel pod vlivem OPL bylo zachyceno celkem 12 případů, kdy byli řidiči testováni pozitivně na přítomnost návykových látek jako metamfetamin, amfetamin a cannabis, v některých případech byl použit služební pes.

Probíhaly také kontroly ubytovacích zařízení, např. v Hotelovém domě, kde jsou ubytováni převážně pracující cizinci z různých zemí. Při jedné z kontrol bylo zjištěno 7 osob s bydlištěm mimo Litvínov, další kontroly odhalily 17 osob, z toho 12 cizinců. Ubytovna v ulici Sokolská hostila 41 cizinců, většinou z Ukrajiny.

V rámci opatření pro zvýšení bezpečnosti bylo Pracovní skupinou navrženo doplnění kamerového systému o 10 kamerových bodů do 3 let, bez nutnosti rekonstrukce datacentra a dispečinku městské policie. V případě rekonstrukce a zvýšení počtu pracovníků by bylo možné doplnit až 25 kamerových bodů.

Pracovní skupina dále doporučila zintenzivnění pochůzkové činnosti asistentek prevence kriminality, zejména v centru města a problematických oblastech, s cílem vykazovat osoby pod vlivem alkoholu, drog a bezdomovce.

Město Litvínov bude i nadále pokračovat v bezpečnostních opatřeních, aby se předešlo šíření sociálně patologických jevů a zvýšil se pocit bezpečí obyvatel města.