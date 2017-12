Premiéra: Kráska a zvíře, romantická a tajemná pohádka pro celou rodinu

Městské divadlo v Mostě na Velké scéně uvede 22. prosince v 19.30 hodin poslední činoherní premiéru sezony 2017 – výpravnou hudební pohádku Kráska a zvíře, kterou na motivy klasické pohádky Jeanne-Marie Leprince de Beaumont napsali Vlastimil Novák a George Agathonikiadis, který inscenaci pro mostecké divadlo také režíroval.

Slovo dramaturga: Kráska a zvíře patří mezi světově nejznámější a v rozličných podobách také nejfrekventovanější pohádkové tituly. Příběh o manželovi s podobou zvířete se vypravoval po staletí. Nejčastěji se objevoval v Africe a v Asii, existuje verze v sanskrtu.

Dnešní podobu vtiskly příběhu Madame de Villeneuve (1740) a později Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756). Obě přitom čerpaly ze straších francouzských a antických variant – například z Perraulta či z Apuleiova zpracování mýtu o Érotovi a Psyché.

Trvalá přitažlivost Krásky a zvířete spočívá především v romantickém tajemném příběhu a ve zdůraznění transformativní moc lásky, jež překonává nenávist a předsudky.

Příběh byl mnohokrát adaptován nejen v literatuře, ale také ve filmu (Jean Cocteau v roce 1946 nebo Juraj Herz – Panna a netvor v roce 1978 ad.) nebo v opeře (Philip Glass – Beauty and The Beast).

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711 – 1780)

Francouzská spisovatelka. Kariéru začala moralistním románem Le Triomphe de la Vérité (Triumf pravdy) v roce 1748. Známá je především její pohádková tvorba. Napsala desítky pohádek, přičemž největšího ohlasu se dočkala Kráska a zvíře.

Autory mostecké adaptace jsou někdejší dlouholetý dramaturg a šéf činohry Městského divadla v Mostě Vlastimil Novák a filmový a televizní režisér George Agathonikiadis.

K dramatičnosti a emocionální působivosti inscenace výrazně přispívá hudba Darka Krále, a to jak její složka scénická, tak písňová (s texty Víta Herziny).

Kostýmy vytvořila Kateřina Hájková, scénu Petr Kastner, choreografii Jan Veselý. V inscenaci bude použita videoprojekce Martina Studeckého a George Agathonikiadise.

GEORGE AGATHONIKIADIS – filmový a divadelní režisér

Narodil se 10. srpna 1947 v obci Megali Sterna v řecké části Makedonie. Ve stejné době jeho otec bojoval v řadách partyzánské armády DSE. Jméno George dostal po strýci, který padl během bojů s partyzány. V roce 1948 matka, starší sestra a prarodiče museli tajně utéct do „řecké“ obce Bulkes v jugoslávské Vojvodině. O několik měsíců později byla ale i jeho matka povolána do řad armády DSE. V září 1949 George, jeho prarodiče a sestra přicestovali do Československa. George strávil několik let v dětském domově ve Veselíčku. Posléze odešel z dětského domova a žil v Brně spolu s prarodiči, zatímco jeho rodiče žili v uzbeckém Taškentu. S rodiči a s jeho druhou sestrou se poprvé shledal teprve v roce 1965. Po absolvování devítileté školy se vyučil soustružníkem. Díky mimořádnému hudebnímu talentu založil v Brně řecký orchestr a seznámil se s důležitými osobnostmi duchovního a divadelního života (Skácel, Mikulášek, Donutil, Polívka). Ve věku 21 let začal opět sudovat střední školu v Brně (design a kostýmní výtvarnictví) a mezi lety 1973 a 1977 studoval režii na FAMU. Poté pracoval v brněnském studiu Československé televize. V roce 1983 s se svou rodinou vrátil do Řecka, kde mj. působil jako šéf dramatické tvorby v řecké televizi ET-1. V roce 1991 režíroval celovečerní hraný film Podzimní návrat v koprodukci České a Řecké televize a v roce 2009 film Hořký sníh. Je autorem několika dalších dokumentárních filmů o životě řeckých emigrantů v Československu a o vztazích mezi Řeckem a Českou republikou. S Městským divadlem v Mostě spolupracuje jako režisér již potřetí (s mosteckým souborem v minulosti nastudoval inscenace Silnice a Povedený tatínek a my).

Kristýna Štarhová – Bela Muratová

Vystudovala muzikálové herectví na brněnské JAMU. Věnuje se divadlu, natáčení, moderování a tanci. Spolupracuje Českou televizí. Podílela se na vzniku knihy Hýbánky, která je inspirována stejnojmenným pořadem na programu ČT D. Kristýna se intenzivně věnuje tanci, zejména modernímu. Momentálně účinkuje například v plzeňském divadle J. K. Tyla a v Divadle Bolka Polívky. Mosteckému publiku se poprvé představila v červnu 2017 v muzikálu Zbyňka Srby Noc na Karlštejně, kde přezkoušela roli Aleny. Kristýnu inspiruje hudba, obohacuje ji cestování, zajímá se o cizí jazyky (momentálně o japonštinu, kterou studuje na Masarykově univerzitě) a miluje svého syna.

Matyáš Procházka – Princ / zvíře

Vystudoval herectví na Státní konzervatoři v Praze. V letech 2014 – 2015 byl v angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě. Od roku 2015 je členem činohry Městského divadla v Mostě. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Mezi jeho koníčky patří téměř všechny druhy sportu, žonglování a zpěv. Na mosteckém jevišti ztvárnil řadu zajímavých rolí. Z aktuálního repertoáru například roli Tituse v inscenaci Hany Marvanové Testosteron, Telémachose v inscenaci Odysseia (Cesta) v režii Zbyňka Srby, nebo Milouše v inscenaci Saturnin (režie Martin Vokoun).

Na motivy klasické pohádky Jeanne – Marie Leprince de Beaumont napsali Vlastimil Novák a George Agathonikiadis

KRÁSKA A ZVÍŘE

Režie / George Agathonikiadis

Asistent režie / Jiří Kraus

Dramaturgie / Michal Pětík

Scéna / Petr Kastner

Kostýmy / Kateřina Hájková

Hudba / Darek Král

Texty písní / Vít Herzina

Choreografie / Jan Veselý

Osoby a obsazení:

BELA MURATOVÁ___________________________________________________Kristýna Štarhová

PRINC / ZVÍŘE______________________________________________________Matyáš Procházka

GASPARD MURAT___________________________________________________Otto Liška

ROSA MURATOVÁ___________________________________________________Lilian Fischerová

IRENE MURATOVÁ__________________________________________________Františka Brzobohatá

EMIL______________________________________________________________Ondřej Dvořák

ROZIÉRE___________________________________________________________Jan Beneš

FILIP______________________________________________________________Michal Pešek

DENIS_____________________________________________________________Jan Veselý, nebo Vít Herzina

BERTA_____________________________________________________________Veronika Týcová

HAVRAN___________________________________________________________Jiří Kraus

KRÁLOVNA MATKA__________________________________________________Regina Razovová

SESTRA KRÁLOVNY___________________________________________________Ivana Zajáčková

MLADÍK____________________________________________________________Josef Ráček

SPRÁVCE PŘÍSTAVU__________________________________________________Bohuslav Patzelt

TAJEMNÍK__________________________________________________________Eduard Endt

TANEČNÍCI, SLUŽEBNICTVO____________________________________________externisté

Premiéra se uskuteční v pátek 22. prosince 2017 v 19.30 hodin na Velké scéně. (VYPRODÁNO)

repríza – 28. prosince 2017 v 19.00 hodin (VYPRODÁNO)