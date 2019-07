Při cestování pozor na kapsáře

Kapsáři jsou aktivní po celý rok, během prázdnin, kdy lidé více cestují, ale výstraha před nimi platí obzvlášť. Pracují nepozorovaně, téměř profesionálně a oběť mnohdy ani přesně neví, kde byla okradena. Platí obecná pravidla jak chránit svůj majetek, který by měl být stále na očích. Vyplatí se peníze dávat do vnitřních kapes oděvů, kabelky nosit křížem přes rameno, aby nedošlo k jejich strhnutí. Platební karty by měly být jinde než PIN /pokud si ho nepamatujeme/. Na ulici není dobré se dávat do řeči s cizími lidmi, nerozměňovat jim peníze, a být stále opatrný a obezřetný.

Policie v Mostě přijala o víkendu dvě oznámení, kdy oběť byla okradena při cestě vlakem. Mladý muž přišel o peněženku s finanční hotovostí a doklady. Tu měl v tašce, kterou měl stále při sobě. Cestou však usnul a usnadnil tak práci nějakému nenechavci. I druhý okradený si na chvilku zdřímnul ve vlaku cestou domů. Po probuzení ho čekalo nepříjemné zjištění, že na sedadle vedle něj mu chybí peněženka, kterou si tam položil.