Příležitost dělá zloděje

Před koncem prázdnin přišla v podvečerních hodinách zákaznice do jedné z mosteckých heren, ze které neodešla z prázdnou. A výhra to opravdu nebyla. Podle protokolu 32letá žena z Litvínova využila chvilkové nepřítomnosti obsluhy podniku a sáhla přes bar do cizí peněženky. Z té měla vytáhnout částku 20 tisíc korun. Pak se chovala jako při normální návštěvě a pokračovala v hraní automatu. Přestože žena použila ke vstupu do provozovny půjčenou registrační kartu, mosteckým policistům trvalo jen několik dní, aby zjistili, o koho se jedná. Při výslechu se ke krádeži přiznala. Odcizené peníze údajně použila pro nákup potravin. Na obvodním oddělení si ve zkráceném přípravném řízení převzala sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Za takto využitou příležitost hrozí Litvínovance v případě odsouzení až dva roky za mřížemi.