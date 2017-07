Příměstský tábor: z knihovny až na Barrandov

V minulém týdnu v litvínovské knihovně probíhal příměstský tábor. Děti se podívaly až do filmových ateliérů na Barrandově. Litvínovská knihovna již podvanácté nabídla svým malým čtenářům pestrý program v rámci příměstského tábora. Pětadvacet dětí a tři knihovníci dětského oddělení společně strávili nabitých pět dní, ve kterých malí táborníci poznávali kulturní i přírodní krásy Ústeckého kraje. Navštívili osecký klášter a Salesiovu výšinu a výletní lodí se podívali až do Hřenska, kde se z lodiček kochali přírodními krásami. Děti se dostaly se také do zákulisí filmových ateliérů na Barrandově. „Měly možnost si tam vyzkoušet různé kostýmy, osahat si rekvizity, které na plátně vypadají úplně jinak, než jaké ve skutečnosti jsou,“ říká Jana Kratochvílová, jedna z vedoucích tábora. Ve čtvrtek se děti podívaly do Selského dvora v Braňanech, kde si mohly pohladit téměř všechna zvířátka, která tu chovají. Děti si pak ještě užily trochy minigolfu a přesunuly se do knihovny, kde strávily i noc. Poslední den nechybělo dovádění v chomutovském akvasvětě. „Ten týden byl bezva, moc se mi líbilo,“ prohlásil poslední den malý Míša, jeden z výletníků.