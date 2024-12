PŘIPTAVTE SE, 8. PROSINCE SE NA NÁMĚSTÍ V MOSTĚ SEJDOU KRAMPUSÁCI

Připravte se 8. prosince na 1. náměstí od 17 do 18 hodin na nezapomenutelný zážitek, který není pro slabé povahy. Sejdou se zde Krampusáci.

Řinčení těžkých řetězů, huňaté kožichy, obří rohy a masky, ze kterých tuhne krev v žilách i těm nejotrlejším – to je průvod ďábelských bytostí. Přijďte si užít děsivou šou plnou masek a adrenalinu pro děti i dospělé.