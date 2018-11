Pro litvínovské děti nebude problém ani práce na soustruhu

Dílny pro výuku technických předmětů, hlavně pro získání základních řemeslných dovedností, budou mít od září k dispozici děti litvínovských základních škol. Dílny vznikají ve Soukromé sportovní základní škole v Litvínově rekonstrukcí původního objektu školních dílen. Práce jsou nyní v plném proudu.

Pavilón původních dílen před více než dvaceti lety škola zakonzervovala a nevyužívala. Objekt byl ve velmi špatném stavu. „Před deseti lety jsem začal uvažovat o tom, jak dílny obnovit. Je velká chyba, že řemeslné práce zmizely z rozvrhu základních škol. Dříve dětem tyto dovednosti předávali rodiče, dnes už je to ale tak, že kluci neumí vzít nářadí do ruky. Hledal jsem cestu, jak pavilon zrekonstruovat a dílny do školy vrátit. Podařilo se nám získat dotaci od Ústeckého kraje na projektovou dokumentaci. To bylo v roce 2016. Pak už jsme jen čekali na příležitost. Ta přišla, když byla v rámci IROP vyhlášena výzva, do které by naše dílny zapadaly. Projektovou dokumentaci jsme předali městu, které je příjemcem dotace a pavilon, který je v jeho majetku, rekonstruuje,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Škramlík. Dílny i s vybavením vyjdou na 22 miliónů korun. V současné době je už hotová nová sedlová střecha, pod kterou vzniknou nové prostory. V pavilonu bude hned několik dílen. Dílna technického vyučování, interaktivní tvořivá dílna, keramická dílna s pecí a dílna technického kreslení s jazykovou laboratoří. V dílnách nebudou chybět základní stroje, jako je vrtačka, soustruh nebo pila. Jedna dílna určená svou kapacitou pro celou třídu bude vybavena ponky a svěráky. V další bude výpočetní technika, na níž se budou děti učit technickému kreslení. „Naši šesťáci se učí řemeslným dovednostem už dnes v rámci předmětu Svět práce. Dochází na několikahodinové bloky do dílen hamerské střední školy. Takhle ale budou mít děti své dílny přímo ve škole. Přijde nám to skvělé, že bude moci být práce v dílnách běžnou součástí výuky na naší škole,“ doplnil Pavel Škramlík. Dílny ale nebudou určeny pouze pro děti ze sportovní školy. Využívat je budou moci i ostatní základní a mateřské školy v Litvínově. „Uvítáme i zájmová sdružení. Dílny by mohli využívat například skauti,“ navrhuje ředitel školy. Před lety byl pavilon využíván ke stejnému účelu, k jakému se chystá nyní. Ve škole se navíc učila i práce na pozemcích. Zahradu ale ředitel školy plánuje přeměnit na sportovní hřiště. „Jsme sportovní škola a máme hodiny tělesné výchovy navíc. Nestačí nám jedno hřiště a dvě tělocvičny. Na zahradě je prostor pro další hřiště. Jen musíme hledat vhodný program, ze kterého by mohla být čerpána dotace,“ uzavřel své plány Pavel Škramlík.