Města jsou v naprosté většině zahlcena auty. Moderní města v celém světě se snaží postupně snižovat podíl individuální automobilové dopravy a vrátit do ulic měst život, zlepšit veřejný prostor a ovzduší ve městech. O to se snaží i město Most. Proto se v letošním roce poprvé stalo lokálním organizátorem soutěže Do práce na kole 2017 pro města Most a Litvínov. Zaregistrujte se na www.dopracenakole.cz