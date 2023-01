První letošní koncert v Rokáči Vinohrady bude patřit 6. ledna kapele ZNOUZECTNOST

Mostecký hudební spolek zve 6. ledna na první letošní koncert do Rokáče Vinohrady. Vystoupí česká punk-rocková legenda ZNOUZECTNOST.

Kapela působí na české hudební scéně již 37 let. Takového věku se dožije málokterá, pokud nemá dar určité výjimečnosti. ZNOUZECTNOST je svérázná kombinace rocku, folku, undergroundu, punku a garážového rocku, vycházející především z tradičního tříakordového písničkářství. Vznikla v roce 1986 v Plzni, inspirována jednoduchostí nastupující punkové a nové vlny (zprostředkované za tehdejší „železnou oponu“ německým televizním a rádiovým vysíláním), dovolující založit skupinu v podstatě každému, kdo v sobě našel drzost vzít do ruky hudební nástroj, bez ohledu na to, zda uměl, či neuměl hrát. V průběhu let se v sestavě vystřídalo několik muzikantů, až se v roce 1996 ustálila na trojici Caine – bicí, zpěv, Déma – kytara, zpěv a Golda – baskytara, zpěv a občasných hostech. Od roku 2008 kapela hraje výhradně v zakládající tříčlenné sestavě Caine, Déma a Golda.

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz. Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvedněte v den konání koncertu od 19:00 do 20:00. Vstupné 249 Kč.