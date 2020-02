Ptáme se vás, pane premiére

Primátor města Mostu Jan Paparega poslal otevřený dopis premiérovi České republiky panu Andreji Babišovi. Důvodem je nedávné zveřejnění materiálu Národního investičního plánu České republiky na období 2020–2050, který zveřejnila vláda ČR. V uvedeném materiálu se uvádí, že by tento plán měl sloužit příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem veřejným investorům a měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky.

„Investiční plán obsahuje celou řadu investičních projektů, které by se měly realizovat podle připravenosti a finančního krytí. Město Most má v investičním plánu uvedeny projekty, které plánuje v budoucnu realizovat. Jedná se především o rozšíření tramvajové trati na území města Mostu do čtvrtí s nejvyšší hustotou obyvatel, revitalizace tř. Budovatelů (veřejný prostor) a optimalizace dopravy v souvislosti s podporou čisté mobility, urbanistické řešení centra města, rekonstrukce kulturně-vzdělávacího centra REPRE v Mostě či autobusové nádraží a vícemodální přestupní uzel,“ vyjmenovává primátor města Mostu Jan Paparega.

Dále je v materiálu uvedeno, že tyto investice by měly být součástí státního rozpočtu a sloužit jako zásadní podklad pro argumentaci při vyjednávání víceletého finančního rámce prostředků z EU pro ČR na období 2021–2027. „Ptám se Vás, pane premiére, kdy budou k dispozici dotační prostředky, kterými budou financovány akce zařazené v dokumentu „Národním investičním plánu České republiky 2020–2050”? Jaká výše finančních prostředků se pro tyto akce předpokládá a jaká bude míra spolufinancování pro města či obce,” doplňuje primátor.